РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

предоставлено компанией «РосСтройИнвест»

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.

ЖК TERRA будет построен на пересечении Земледельческой и Студенческой улиц недалеко от ст.м. Черная речка. Прямо напротив будущего комплекса расположен Пионерский сад. Стоимость квартир на старте продаж начинается от 2,5 млн.руб., действуют программы ипотеки и рассрочки от застройщика.

В рамках проекта жилого комплекса TERRA «РосСтройИнвест» возведет три тринадцатиэтажных многоквартирных дома с подземными паркингами, инфраструктурными объектами и детской дошкольной инфраструктурой. На сегодняшний день в продажу выведен первый из трех домов на 586 квартир общей площадью 46,5 тыс. кв.м.

В жилом комплексе TERRA представлено большое разнообразие планировок – от студий до трехкомнатных квартир. Квартирография во многом соответствует проектам уровня бизнес-класса, благодаря функциональному зонированию жилого пространства, высоким потолкам и необычным «фишкам». Так, в проекте есть квартиры с окном в ванной комнате или гардеробной. Часть квартир будет иметь собственные террасы.

Одно из главных преимуществ локации ЖК TERRA – близость рекреационных зон: дорога к крупнейшим городским паркам на Крестовском и Елагином островах займет 15 минут, совсем рядом находятся Ланской сад и парк Лесотехнической академии. Ближайшие станции метро «Лесная» и «Черная речка» находятся в 1,1 и 1,5 км соответственно. До центра города можно доехать за 20 минут, до Петроградской стороны – за 10. В радиусе километра от будущего жилого комплекса есть уже работающие детские сады и школы, поликлиники, рынок, кафе и рестораны.

«В наш новый проект ЖК TERRA мы заложили много интересных современных опций, которые позитивно отразятся на качестве жизни будущих жителей, – поясняет председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин. – В этом районе уже существует необходимая жителям социальная инфраструктура. Но мы продолжим ее развитие и создадим по-настоящему комфортную среду для жителей дома и района».

В жилом комплексе TERRA предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов. На первых этажах разместятся помещения для компаний-арендаторов, предлагающих товары и услуги повседневного спроса. Дома оснастят скоростными бесшумными лифтами. Для автовладельцев оборудуют подземные паркинги, спуститься в которые можно спуститься на лифте. На территории комплекса также предусмотрены открытые автостоянки. Особое внимание в проекте уделено безопасности проживания.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "TERRA" – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

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