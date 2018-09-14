На Ленинском машина вылетела на тротуар, прибыли несколько «скорых». Очевидцы сообщают о раненых детях

Серьёзная авария случилась на Ленинском проспекте у пересечения с Брестским бульваром днём 14 сентября. О ней сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, на перекрёстке столкнулись «Мерседес» и «Форд Экоспорт», «кто-то из них не пропустил на левом повороте». Последний от удара выкинуло на тротуар, где он сбил дорожное ограждение и находившихся там людей.

Пострадавших, по разным данным, от двух до восьми. На фотографиях видны три машины скорой помощи и одна реанимационная. «Трое детей [увезены] в 1-ю городскую, мою подругу в реанимацию», – пишет Юлия.

«Я там был, помогал, детей было двое! Один ударился, у него два синяка на лице, второй нормально. Женщина ходила, плакала, была истерика», – рассказывает Михаил.

Обстоятельства выясняются.