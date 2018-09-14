Рубль рванул вверх после повышения Центробанком ключевой ставки

Российский рубль начал резко расти в цене после решения Банка России о повышении ключевой ставки 14 сентября. До решения мегарегулятора курс доллара составлял 68,14 рубля, курс евро – 79,95 рубля. После решения курс доллара составил 67,54 рубля, евро – 79,04 рубля.

Напомним, ранее совет Банка России впервые за 3,5 года повысил ключевую ставку. Как объяснили в ЦБ РФ, на решение об изменении ставки повлияли внешние условия — серьезные проинфляционные риски и ослабление рубля. Также в ЦБ РФ приняли решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

В том же обосновании решения о повышении ключевой ставки Банк России понизил свой прогноз по росту экономики и повысил на рост инфляции.

Следующее заседание Совета директоров банка по поводу уровня ключевой ставки должно состояться 26 октября 2018 года.