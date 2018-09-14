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Город
14.09.2018 14:25
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Новая школа в Невском районе полмесяца работала вне закона

Школа № 691 в Невском районе Петербурга две недели учила детей без официального разрешения Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию здания. Учреждение на Союзном проспекте, 5, торжественно открыли 1 сентября, хотя официально стройка окончилась только на этой неделе. 

Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября из базы разрешений на ввод в эксплуатацию Госстройнадзора. Официальный документ, дающий право принимать детей, образовательное учреждение получило только на днях. В самой школе изданию подтвердили двухнедельную и по факту незаконную работу с 1 сентября.   

Ранее в комитете по образованию анонсировали: школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков откроет двери в День знаний; директор учреждения Ирина Карпицкая буквально за день до праздничной линейки заверяла «Фонтанку», что праздник «обязательно состоится», а документ «получат уже на днях». В комитете по строительству, в свою очередь, заявляли, что «школа без разрешения на строительство не может начать работу». 

Новую школу на 825 детей возвели во дворах нового жилого квартала между новым Союзным проспектом, улицами Коллонтай, Бадаева и Джона Рида. Здание образовательного учреждения по госконтракту (650 млн рублей) строило ООО «НордИнвестСтрой» Вадима Пичулина, фигуранта «мусорного дела». По информации «Фонтанки», ранее компания не справилась, минимум, с тремя детскими соцобъектами: школой в Металлострое и двумя детскими садами в Выборгском и Невском районах.

 

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