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Общество
14.09.2018 14:17
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Обвиняемые в отравлении Скрипалей так и не показали туристические фотографии из Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, до сих не показали свои фотографии из поездки по Англии, чтобы доказать, что они путешествовали по королевству исключительно с туристическими целями. 

«Они [Петров и Боширов] сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в Whats App. Я все еще жду. У них с собой их не было», – цитирует BBC Маргариту Симоньян, редактора RT, которой подозреваемые дали свое первое интервью. 

При этом в Солсберийском соборе, который хотели посетить Петров и Боширов, заявили, что камеры наружного наблюдения не запечатлели ставших уже знаменитыми туристов из России. «Очень жаль, что они не пробыли в городе чуть дольше, могли бы погулять по храму, посмотреть на здание, которое возвели ради любви к Господу <...> Кажется, они ничего этого не видели», – рассказал The Telegraph епископ Солсберийский Николас Холтам.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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