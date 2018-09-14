Обвиняемые в отравлении Скрипалей так и не показали туристические фотографии из Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, до сих не показали свои фотографии из поездки по Англии, чтобы доказать, что они путешествовали по королевству исключительно с туристическими целями.

«Они [Петров и Боширов] сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в Whats App. Я все еще жду. У них с собой их не было», – цитирует BBC Маргариту Симоньян, редактора RT, которой подозреваемые дали свое первое интервью.

При этом в Солсберийском соборе, который хотели посетить Петров и Боширов, заявили, что камеры наружного наблюдения не запечатлели ставших уже знаменитыми туристов из России. «Очень жаль, что они не пробыли в городе чуть дольше, могли бы погулять по храму, посмотреть на здание, которое возвели ради любви к Господу <...> Кажется, они ничего этого не видели», – рассказал The Telegraph епископ Солсберийский Николас Холтам.