УФАС возбудило дело против ГКУ «Городской мониторинговый центр». Поводом стала закупка видеодомофонов на полмиллиарда рублей

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ), сообщила пресс-служба ведомства 14 сентября.

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона на оказание телекоммуникационных услуг за 562 млн рублей.

Согласно условиям закупки, победитель сначала должен выполнить работы по установке 8532 видеодомофонов в 1875 петербургских домах. Однако в документации делается упор на услуги по передаче данных. Объединение в один лот двух видов работ «могло значительно сократить количество потенциальных участников закупки», отмечают в ФАС.

Кроме того, потенциальные участники торгов были введены в заблуждение наименованием аукциона, а также неверно указанным в извещении кодом ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).

Первое заседание комиссии назначено на 8 октября. УФАС призывает участников рынка установки домофонов поделиться с ведомством своим мнением, в частности рассказать, приняли ли бы они участие в торгах, если бы закупка была разделена на два лота.