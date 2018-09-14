18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +18
$ 68.28р
79.95р
15:35 14.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
14.09.2018 14:12
Печать

УФАС возбудило дело против ГКУ «Городской мониторинговый центр». Поводом стала закупка видеодомофонов на полмиллиарда рублей

 

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ), сообщила пресс-служба ведомства 14 сентября.

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона на оказание телекоммуникационных услуг за 562 млн рублей.

Согласно условиям закупки, победитель сначала должен выполнить работы по установке 8532 видеодомофонов в 1875 петербургских домах. Однако в документации делается упор на услуги по передаче данных. Объединение в один лот двух видов работ «могло значительно сократить количество потенциальных участников закупки», отмечают в ФАС.

Кроме того, потенциальные участники торгов были введены в заблуждение наименованием аукциона, а также неверно указанным в извещении кодом ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).

Первое заседание комиссии назначено на 8 октября. УФАС призывает участников рынка установки домофонов поделиться с ведомством своим мнением, в частности рассказать, приняли ли бы они участие в торгах, если бы закупка была разделена на два лота.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.