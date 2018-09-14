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Общество
14.09.2018 14:06
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Патриарх: Константинополь уже не в первый раз поддерживает раскол в Русской церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что отправивший в Киев экзархов Константинополь поступает так же, как в 20-е годы XX века. Тогда Вселенская кафедра поддержала обновленцев, появившихся в России после Октябрьского переворота. 

«То, что сейчас происходит, в связи с посылкой так называемых «экзархов», является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский Патриарх в 20-х годах, когда наша Церковь во главе со Святейшим Патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях, – заявил глава РПЦ в Даниловом монастыре в Москве, открывая внеочередное заседание Священного Синода. – Патриарх испытывал тягчайшее давление со стороны властей, инспирируемая властью раскольническая организация — обновленческая Церковь — набирала силы, и тогда Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую «комиссию» по просьбе неких православных».

Патриарх подчеркнул, что РПЦ никаких просьб в адрес Григория VII не направляла, видимо, это сделали «раскольники-обновленцы». Тогда патриарх Тихон выразил письменный протест против того, что на каноническую территорию Русской церкви неканоническим путем направлена «комиссия» со стороны другой поместной церкви. 

«Я думаю, что поскольку происходящее ныне на Украине, как я уже сказал, является зеркальным отображением того, что имело место в начала XX века, мы должны следовать той линии, которую очень мужественно определил Святейший Патриарх Тихон в тяжелейшие для нашей Церкви годы и которая является единственно правильной и канонически обоснованной линией. Поэтому мы сейчас будем иметь дискуссию в Синоде», – отметил патриарх Кирилл.

Глава Украинской церкви, митрополит Онуфрий, на заседание в Москву не приехал. Как объявил патриарх, по состоянию здоровья. По информации пресс-службы патриархии, свою позицию он изложил в ходе сеанса видеосвязи. Теперь члены Синода должны принять «ряд решений, касающихся данной темы». 

Напомним, ранее патриарх Кирилл сообщил, что «так называемые экзархи» уже прибыли в Киев для начала подготовки автокефалии. 

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