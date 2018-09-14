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Финансы
14.09.2018 13:47
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Банк России повысил ключевую ставку, впервые за 3,5 года. Кредиты подорожают

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 % — до 7,5%, сообщается на сайте мегарегулятора финансового рынка страны 14 сентября. Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5% — до 17%.

Как объяснили в ЦБ РФ, на решение об изменении ставки повлияли внешние условия — серьезные проинфляционные риски и ослабление рубля.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – отметили в регуляторе.

Также в ЦБ приняли решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы ограничить курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы.

Следующее заседание Совета директоров банка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года.

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