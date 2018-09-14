Строительство
Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку
ГК "КВС"
Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
Первоначальный взнос от 10% от стоимости квартиры, процентная ставка от 10,50%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредита – от 1 года до 25 лет.
Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru
Квартиры в ЖК «Континенты» передаются с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Каждый корпус ЖК «Континентов» представляет здание-континент, которое подчеркнуто индивидуальным стилем, при этом все 6 домов соединены воедино уникальным архитектурным решением.
Также действует ипотека на коммерческие помещения от банка «Санкт-Петербург». Открыть свой бизнес стало проще.
Задать интересующие вопросы, забронировать квартиру можно по телефонам. Отдела продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.
ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/
Разместить "Новость компании" онлайн