Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

ГК "КВС"

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».

Первоначальный взнос от 10% от стоимости квартиры, процентная ставка от 10,50%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредита – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Квартиры в ЖК «Континенты» передаются с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Каждый корпус ЖК «Континентов» представляет здание-континент, которое подчеркнуто индивидуальным стилем, при этом все 6 домов соединены воедино уникальным архитектурным решением.

Также действует ипотека на коммерческие помещения от банка «Санкт-Петербург». Открыть свой бизнес стало проще.

Задать интересующие вопросы, забронировать квартиру можно по телефонам. Отдела продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

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