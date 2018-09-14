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Общество
14.09.2018 13:41
Печать

«Фабрики троллей» на Кавказе создают на бюджетные деньги

Власти Карачаево-Черкесии на сайте госзакупок опубликовали тендер на создание «кибердружины», которая будет заниматься «организацией профилактических мероприятий в сети Интернет».

Потратить до конца 2018 года 460 тысяч рублей из республиканского бюджета на «фабрику троллей» готово Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. «Дружинникам» предписывается публиковать с разных аккаунтов сообщения, комментарии к опубликованным текстам, где имеются «недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». «Не менее четырёх» корректоров интернет-настроений должны сами размещать статьи в социальных сетях. Каждый из четырёх «кибердружинников» должен будет вести не менее 9 учётных записей не менее чем в трёх соцсетях. В закупке указано и число профилактических сообщений – до 75 еженедельно. В каждом сообщении должно быть не более 100 слов. Публиковать поступивший от «заказчика» материал исполнитель обязан будет в течение 24 часов с момента поступления. Увеличение количества и объёма публикаций будет происходить по согласованию сторон.

«Мы мониторим на госзакупках любые тендеры, связанные с любой активностью госструктур в Интернете. Тут видно, что тендер сделан под конкретного исполнителя. Скорее всего, будет одна заявка. Требования заказчика скромные, но это не значит, что они не вырастут после начала работы «кибердружины». Утверждать, что создание «фабрик троллей» – это некий новый тренд, пока нельзя, но факт весьма красноречивый», – пояснил «Фонтанке» Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы», организации, которая и обнаружила тендер властей Карачаево-Черкесии.

В заявке помимо 2018 года указаны и последующие три года, однако пока суммы трат на 2019 – 2021 год там не заявлены.

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