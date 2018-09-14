Европа против «Теслы»: назревает война зарядных станций

Европейские автопроизводители объединяются против Tesla, чтобы построить свою собственную сеть зарядных станций в противовес сети Supercharger, пишет 14 сентября The Chronicle.

По информации издания, Mercedes-Benz, BMW, Ford и все бренды Vorkswagen Group – Audi, VW, Porsche, Skoda и Seat – совместно строят общеевропейскую сеть «быстрых» зарядных станций под брендом Ionity.

Этими станциями смогут пользоваться владельцы электромобилей как всех перечисленных марок, так и тех, кто в будущем будет иметь совместимую с ними систему. Поиск ближайших зарядных станций, контроль заряда и оплата будут производиться в этой сети через специальное приложение для смартфона. Это существенно облегчит жизнь владельцам электромобилей, вынужденных сегодня пользоваться несколькими сетями зарядок, каждая из которых имеет свою собственную систему доступа и оплаты.

Ближайшая цель – к 2020 году построить такое же количество станций, какое уже имеет в Европе Tesla, то есть не менее 400 штук. Станции Ionity теоретически смогут «заправлять» электрокары за 15 минут, поскольку будут иметь зарядки до 350kW. Однако пока серийно не выпускаются электромобили, способные питаться от таких сильных источников. Даже Tesla заряжается максимум от 120kW – Supercharger имеет как раз такие посты. Правда, новейшая Audi e-tron способна заряжаться уже от 150kW, так же, как и только что представленный публике Mercedes EQC. Похоже, «быстрая» зарядка становится стандартом для европейских электромобилей.

На сегодняшний день объявлено, что лишь Porsche Taycan и, возможно, будущие электромобили VW смогут «заправляться» от 350kW. Так что сеть Ionity создается «с запасом».

Tesla на сегодняшний день построила примерно 1300 зарядных станций по всему миру, на них имеется около 10 тысяч зарядных постов. В связи с выходом массовой Tesla Model 3 компания Илона Маска собирается в ближайшее время увеличить количество зарядных станций минимум в полтора раза. При этом несмотря на то, что в Европе (в отличие от Америки) Supercharger использует стандартный коннектор Type 2, которым оборудованы многие электромобили, заряжаться на тесловских станциях могут только автомобили этой марки.