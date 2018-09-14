18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +18
$ 68.28р
79.95р
15:36 14.09.2018
Расширенный поиск

Авто
14.09.2018 13:45
Печать

Европа против «Теслы»: назревает война зарядных станций

Европейские автопроизводители объединяются против Tesla, чтобы построить свою собственную сеть зарядных станций в противовес сети Supercharger, пишет 14 сентября The Chronicle.

По информации издания, Mercedes-Benz, BMW, Ford и все бренды Vorkswagen Group – Audi, VW, Porsche, Skoda и Seat – совместно строят общеевропейскую сеть «быстрых» зарядных станций под брендом Ionity.

Этими станциями смогут пользоваться владельцы электромобилей как всех перечисленных марок, так и тех, кто в будущем будет иметь совместимую с ними систему. Поиск ближайших зарядных станций, контроль заряда и оплата будут производиться в этой сети через специальное приложение для смартфона. Это существенно облегчит жизнь владельцам электромобилей, вынужденных сегодня пользоваться несколькими сетями зарядок, каждая из которых имеет свою собственную систему доступа и оплаты.

Ближайшая цель – к 2020 году построить такое же количество станций, какое уже имеет в Европе Tesla, то есть не менее 400 штук. Станции Ionity теоретически смогут «заправлять» электрокары за 15 минут, поскольку будут иметь зарядки до 350kW. Однако пока серийно не выпускаются электромобили, способные питаться от таких сильных источников. Даже Tesla заряжается максимум от 120kW – Supercharger имеет как раз такие посты. Правда, новейшая Audi e-tron способна заряжаться уже от 150kW, так же, как и только что представленный публике Mercedes EQC. Похоже, «быстрая» зарядка становится стандартом для европейских электромобилей.

На сегодняшний день объявлено, что лишь Porsche Taycan и, возможно, будущие электромобили VW смогут «заправляться» от 350kW. Так что сеть Ionity создается «с запасом».

Tesla на сегодняшний день построила примерно 1300 зарядных станций по всему миру, на них имеется около 10 тысяч зарядных постов. В связи с выходом массовой Tesla Model 3 компания Илона Маска собирается в ближайшее время увеличить количество зарядных станций минимум в полтора раза. При этом несмотря на то, что в Европе (в отличие от Америки) Supercharger использует стандартный коннектор Type 2, которым оборудованы многие электромобили, заряжаться на тесловских станциях могут только автомобили этой марки.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.