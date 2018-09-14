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Город
14.09.2018 13:37
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В Петербурге хотят запретить самовольные концерты уличных музыкантов

Несогласованные уличные концерты хотят запретить в Петербурге. Для этого в городском Законодательном собрании 14 сентября создали рабочую группу, которая скорректирует закон о массовых мероприятиях.

На заседании комитета по законодательству депутаты пояснили, что сейчас культурно-массовые мероприятия приходится проводить по нормативам 90-х годов. «Это подзаконный акт-постановление губернатора Анатолия Собчака. С тех пор сильно изменилось законодательство. И даже прокуратура не раз обращала внимание на то, что правовое регулирование этой сферы недостаточно», – заявил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Он добавил, что депутатам предстоит определить в числе прочего и юридические термины, например что такое флешмоб или забег и чем является свадебное гулянье.

Присутствовавшие на заседании комитета чиновники Смольного иначе определили проблематику. В частности, в комитете по культуре пояснили, что сейчас уличные концерты и другие частные культурные мероприятия почти не регулируются действующим законодательством. Как рассказал «Фонтанке» заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин, в прошлом году в Смольном написали федеральную инициативу о том, чтобы иметь возможность предъявлять минимальные требования для проведения частных культурных мероприятий. На данный момент документ находится на экспертизе в правительстве РФ. «Сейчас мы не можем привлечь уличных артистов к ответственности, если они не начинают собирать деньги в шляпу, – это уже нелегальное предпринимательство. А зачастую это вопрос безопасности. Причем как окружающих, так и самих артистов. Например, если рядом проводятся какие-то ремонтные работы. Помните, как было на Дворцовой площади, когда на девушку-аниматора упали леса? Или сейчас не предъявляется никаких требований по уровню шума и громкости звуков. Ещё одна история – это когда жителей на празднике на танках катали, что совершенно небезопасно. Но мы это никак не регулируем – мероприятие частное».

По словам чиновника, пока на федеральном уровне рассматривают инициативу Смольного, в комитете по культуре намерены предложить петербургским депутатам учесть ряд предложений, которые были отправлены в Москву.

Как заявили на заседании комитета по законодательству, региональный законопроект, который урегулирует культурные мероприятия разных уровней, намерены разработать до конца года.

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