В ДТП с самолётом «Победы» попал стоявший пожарный автомобиль. Борт занесло на парковку

Припаркованный пожарный автомобиль стал участником аварии с самолётом в аэропорту Пулково. Об этом 14 сентября рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По информации ведомства, после приземления борт авиакомпании «Победа», следуя к стоянке, задел нижней законцовкой левого полукрылка припаркованный пожарный автомобиль. В результате чего самолет и машина получили незначительные повреждения.

Авария с бортом, прибывшим в Пулково из Москвы, произошла сегодня около восьми утра. В результате происшествия никто не пострадал.