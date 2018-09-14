Футболисты «Зенита» Дзюба и Маркизио могут сыграть с «Оренбургом»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, повредивший в сборной России поясницу, а также новичок Клаудио Маркизио готовятся к матчу с «Оренбургом» 16 сентября наравне со всеми. В пятницу, 14 сентября, оба футболиста тренировались на базе команды в Удельном парке в общей группе. Как заявил главный тренер Сергей Семак, Дзюба и Маркизио могут принять участие в матче с «Оренбургом».

«Дзюба, надеюсь, сможет сыграть. У нас есть ещё два дня. Для «сборников» перерыв на матчи национальных команд – это хорошо. Они играют. А для тех, кто не играет, это проблема. Головная боль и для тренера. Иногда игроки выплёскивают очень много в матчах сборных, и им трудно возвращаться. Тренеру бывает сложно определять состав. Думаю, мы возьмём Маркизио в Оренбург. Есть ещё время определиться», – заявил Семак в ходе пресс-конференции на базе клуба.

Продолжают восстанавливаться от разрыва крестообразных связок нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана. Оба также сегодня начинали разминку в общей группе, но по поводу их участия в ближайших матчах у Семака еще есть сомнения.

«Пока не могу точно сказать, когда сыграют Кокорин и Маммана. Всё зависит от того, как быстро они вольются, почувствуют ритм тренировок с командой. Будем отталкиваться от многих факторов. В том числе от газона. Играть на искусственном газоне после таких травм опасно (на домашнем стадионе «Оренбурга» постелен искусственный газон. — Ред.). Но нужно предоставлять им практику, мы ждём их на поле», – подчеркнул главный тренер «Зенита».