Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

С 3 сентября можно приобрести квартиру в экологически благоприятном районе с развитой инфраструктурой. Жилой комплекс отличает широкий выбор планировочных решений – от студий до трехкомнатных квартир. На первых этажах разместятся коммерческие помещения. В жилом комплексе предусмотрены кладовые помещения для хранения габаритных вещей.

Каждый корпус ЖК «Континентов» представляет здание-континент, которое подчеркнуто индивидуальным стилем, при этом все 6 домов соединены воедино уникальным архитектурным решением. На благоустроенной придомовой территории появятся зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Компания «КВС» в рамках строительства ЖК «Континенты» возведет детский сад на 150 мест.

Продажа квартир ведется в строгом соответствии с требованиями ФЗ-214, обеспечивающего соблюдения прав и интересов участников долевого строительства. Соответствие проекта ЖК «Континенты» нормам ФЗ-214 подтверждено Комитетом по строительству Санкт-Петербурга – получено положительное заключение на проектную декларацию.

Узнать подробнее о наличии квартир, стартовых ценах, а также вариантах оплаты можно уже сегодня. Обращайтесь в Отдел продаж Группы компаний «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

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