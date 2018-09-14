На Гренадерском мосту отремонтируют асфальт. Движение будут ограничивать

На Гренадерском мосту в понедельник, 17 сентября, начнётся ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части, сообщает 14 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

В связи с работами движение транспорта будут поэтапно ограничивать. Пешеходам тоже придётся искать обходные маршруты. Закрывать участки будут согласно следующему графику:

с 0:00 17 сентября до 20:00 21 сентября – крайняя правая полоса от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, проход для пешеходов по нечётной стороне моста;

с 20:00 21 сентября до 16:00 24 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Аптекарской набережной к Гренадерской улице;

с 16:00 24 сентября до 16:00 28 сентября – крайняя правая полоса от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной, проход для пешеходов по чётной стороне моста;

с 16:00 28 сентября до 24:00 30 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной.

Гренадерский мост через Большую Невку соединяет Петроградскую и Выборгскую стороны, он металлический трёхпролетный с разводным пролётом посередине реки. В отличие от других мостов города он разводится в три этапа на трёх скоростях с небольшими остановками.

Первая наплавная переправа в районе современного Гренадерского моста появилась ещё в 1758 году. В 1904 – 1905 годах примерно на этом же месте, в створе Малого Сампсониевского проспекта, был построен 12-пролетный деревянный мост на свайном основании. Его назвали Гренадерским в честь лейб-гвардии Гренадерского полка, казармы которого находились поблизости. В 1951 году мост был перестроен в 18-пролетный с металлическими пролётными строениями из двутавровых балок. В 1971 году на 90 метров ниже по течению Большой Невки, в створе набережной реки Карповки, начали возводить новый Гренадерский мост. Его ввели в эксплуатацию в 1975 году. В декабре 2002 года на мосту смонтировали художественную подсветку. В 2008 – 2009 годах на переправе проводился капремонт трамвайных путей.