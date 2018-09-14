Bloomberg: Высокий суд Лондона снова рассмотрит спор Украины и России о госдолге

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает 14 сентября агентство Bloomberg. Согласно судебной процедуре, теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению долгового спора.

Речь идёт о 3 миллиардах долларов, которые Россия одолжила Украине в форме еврооблигаций накануне смены власти в Киеве в 2014 году. Эти деньги были выделены из резервных фондов правительства, и они по сей день учитываются в составе Фонда национального благосостояния России. На данный момент сумма, что Россия одолжила Украине, составляет 4% от ФНБ. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

В итоге Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Суд обязал Украину выплатить России 3 миллиарда долларов, а также 75 миллионов неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Англии.

В 2014 году Украина уверяла, что вернула трехмиллиардный долг в виде оплаты за газ. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер опроверг это заявление.