Песков: Путин вряд ли смотрел целиком интервью Петрова и Боширова

Из-за отсутствия времени президент России Владимир Путин вряд ли целиком смотрел интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но российского лидера проинформировали о содержании беседы по новостным сообщениям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва» 14 сентября.

Песков подчеркнул, что в Кремле считают неприемлемыми ассоциации руководства России с делом Скрипалей. «Упрекать Россию как государство во лжи из-за интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, как это делает Лондон, абсурдно, это простые граждане», — сказал представитель Кремля.

Накануне телеканал RT опубликовал интервью с подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мужчины, назвавшие себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, рассказали главному редактору Маргарите Симоньян, что прибыли в Лондон и Солсбери как туристы и планировали «оторваться» и посмотреть «Солберецкий» собор. «Фонтанка» подробно описала содержание разговора россиян с журналистом, добавив свои вопросы и к «отравителям», и к Симоньян.