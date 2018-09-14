Песков: Путин вряд ли смотрел целиком интервью Петрова и Боширова
Из-за отсутствия времени президент России Владимир Путин вряд ли целиком смотрел интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но российского лидера проинформировали о содержании беседы по новостным сообщениям.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва» 14 сентября.
Песков подчеркнул, что в Кремле считают неприемлемыми ассоциации руководства России с делом Скрипалей. «Упрекать Россию как государство во лжи из-за интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, как это делает Лондон, абсурдно, это простые граждане», — сказал представитель Кремля.
Накануне телеканал RT опубликовал интервью с подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мужчины, назвавшие себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, рассказали главному редактору Маргарите Симоньян, что прибыли в Лондон и Солсбери как туристы и планировали «оторваться» и посмотреть «Солберецкий» собор. «Фонтанка» подробно описала содержание разговора россиян с журналистом, добавив свои вопросы и к «отравителям», и к Симоньян.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. В тот же день племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума. А на следующий день, 13 сентября, вышло интервью Петрова и Боширова на провластном телеканале RT.