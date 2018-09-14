Выходные 15 - 16 сентября: Ночь кошек, фестиваль танго и гонки на моторных лодках

Этот уик-энд в Финляндии порадует любителей дизайна и винтажа выставками в Хельсинки, в столичном луна-парке будут пугать посетителей, а в приграничных регионах устроят осенние ярмарки с рыбой и овощами.

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В эти выходные в Суоми ожидается от 13 до 15 градусов Цельсия. В субботу ливни пройдут в южных регионах, а в воскресенье дожди придут и на север страны.

В Хельсинки завершается неделя дизайна, программа которой включает более 200 мероприятий в музеях, лекционных залах и в магазинах.

В Выставочном центре открылась выставка Habitare, крупнейшее в Финляндии событие в мире мебели, дизайна и интерьеров. Темой этого года стали «Корни», обращение к истокам и традициям. В секции AHEAD представлена экспозиция, отсылающая к открытым танцевальным павильонам и деревенским клубам Финляндии. В павильонах FOLK и DECOR можно найти необходимое для меблировки и декорирования дома. Для детей создана отдельная зона Habi Kids, где на различных мастер-классах они смогут порисовать и познакомиться с дизайном. Одновременно с Habitare в Выставочном центре Хельсинки проходит выставка-ярмарка антиквариата и винтажа Antiikki.

До 16 сентября в разных уголках города можно увидеть инсталляции, созданные специально к Неделе дизайна, темой которых в этом году стало доверие. Сад огня c костром и свечами можно найти по адресу: Helenankatu, 4. В парке Эспланады расположится инсталляция с использованием переработанного мусора, а в помещении Stockmann на Алексантеринкату разместится работа скульптора Ман Йау.

А в столичном луна-парке Линнанмяки еще можно успеть на фестиваль страха iik!week. Гостей ждут новые тематические объекты с актерами, лабиринты и шоу, аттракционы, ставшие чуть более пугающими, и разнообразная еда. В субботу луна-парк будет работать с 13 до полуночи, а в воскресенье – с 13 до 22 часов.

В пятницу, 14 сентября, в зоопарке Коркеасаари организуют «Ночь кошек». Посетители смогут понаблюдать за жизнью семейства кошачьих, а с 17 до 23 увидеть, как кормят хищников. А в поддержку защиты амурских тигров состоится выступление музыкантов.

15 сентября в 16:00 в театре музея современного искусства Киасма пройдет перформанс Orcas and Volcanos – Incantation Karaoke литовской художницы Эгле Будвитите. Автор использует поэзию и ритм, затрагивая тему экофеминизма и проблему вымирания. Выступление пройдет на английском языке, билет стоит 16 евро.

А в музее современного искусства ЭММА открылась новая выставка саамской художницы Оути Пиески, лауреата премии Академии изящных искусств Финляндии. В её картинах и инсталляциях смешаны краски, формы и техники, присущие традиционному рукоделию саамов.

Тампере с 14 по 16 сентября будет принимать международный фестиваль танго. В рамках фестиваля пройдут выступления музыкантов, исполняющих не только танго, но также португальское фаду и джаз. Для любителей танцевать танго будут организованы мастер-классы и милонги. А в субботу состоится чемпионат Финляндии по старому финскому танго.

В парке Хямеенпуйсто в Тампере на этой неделе проходит фестиваль уличной еды. В субботу полакомиться деликатесами можно с 10 до 22 часов, а в воскресенье – с 11 до 17 часов.

В Мессиля (в 10 км от Лахти) 15 и 16 сентября будет проходить чемпионат Финляндии по гонкам на моторных лодках. Участники будут разгоняться в водах озера Весиярви до 120 км/ч.

В Хамине 14 сентября состоится городской фестиваль «Ночь света». В Бастионе Хамина с 17 часов гостей ждут выступления музыкантов, а в 22:00 начнется фейерверк. А на ферме Aholafarm (Kirkkovuorentie, 291) в субботу устроят осеннюю сельскую ярмарку. Там будут продаваться продукты от местных фермеров и изделия ручной работы.

В Лаппеенранте в эти выходные пройдет рыбная ярмарка. За покупками на Портовую площадь можно будет отправиться в субботу и воскресенье с 9 до 16 часов. На ярмарке будет представлена свежая, копченая и соленая рыба, икра, а также овощи, ягоды, варенье, мед, хлеб и лакрица.

Виктория Трифонова