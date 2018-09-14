Строительство
День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»
ГК "КВС"
16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
КРОССЛЕГО от Рашида Ицаева, знаменитого тяжелоатлета, основателя первого обучающего канала You Raise Russia, мастера спорта СССР, c 30-летним тренерским стажем.
ЙОГА для начинающих от Михаила Моисеенко, КМС по боксу, сертифицированного преподавателя йоги, гуру c 20-летним тренерским стажем.
А также:
- спортивные мастер-классы;
- показательные выступления;
- веселые конкурсы и эстафеты;
- индивидуальные рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.
Берите спортивные коврики, скакалки, питьевую воду. Форма одежды – спортивная, обувь – кроссовки. Ждем любителей здорового образа жизни в «Новом Сертолово» уже в это воскресенье!
ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)