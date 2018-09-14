День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

ГК "КВС"

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).

КРОССЛЕГО от Рашида Ицаева, знаменитого тяжелоатлета, основателя первого обучающего канала You Raise Russia, мастера спорта СССР, c 30-летним тренерским стажем.

ЙОГА для начинающих от Михаила Моисеенко, КМС по боксу, сертифицированного преподавателя йоги, гуру c 20-летним тренерским стажем.

А также:

спортивные мастер-классы;

показательные выступления;

веселые конкурсы и эстафеты;

индивидуальные рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.

Берите спортивные коврики, скакалки, питьевую воду. Форма одежды – спортивная, обувь – кроссовки. Ждем любителей здорового образа жизни в «Новом Сертолово» уже в это воскресенье!

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

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