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Город
14.09.2018 13:07
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В Петербурге много месяцев подряд растет индекс промышленного производства

Рост индекса промышленного производства (ИПП) Петербурга по итогам января – августа 2018 года составил 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по промышленной политике и инновациям (КППИ) 14 сентября.

В Петербурге ИПП растет на протяжении последних месяцев, что свидетельствует об относительной стабильности производства в регионе. Он определяет деловую активность в промышленном секторе городской экономики и рассчитывается «Петростатом».

Месяц назад КППИ сообщал, что индекс за первые семь месяцев 2018 года составил 103,7% – это означает, что за период с января по июль показатель деловой активности в городской промышленности улучшился на 3,7% по сравнению с первыми 7 месяцами 2017 года, а в августе этот показатель улучшился еще на 0,4% по сравнению с показателем месячной давности. В июле по сравнению с июнем ИПП в Петербурге вырос на 0,2%.

По завершении первого полугодия этого года КППИ опубликовал и индекс настроений в городской промышленности за июнь, рассчитанный путем многоступенчатого социологического опроса по методике PMI (Project Management Institute). Он составил 52% – это говорит о положительной динамике настроений первых лиц городской промышленности, статистически оцененной в 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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