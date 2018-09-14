Окунись в атмосферу средневековья

ГК "КВС"

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника – начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).

В программе для жителей и гостей жилого комплекса:

Мастер-классы "Скуй сам!" по ковке в средневековой стилистике;

Выставка кованого оружия (сувенирного);

Съемки с колоритными кузнецами в тематической фотозоне;

Лавка с брутальными кулонами, топорами, ножами, подсвечниками.

На мастер-классах для наших гостей настоящие кузнецы стараются максимально раскрыть весь потенциал древнейшего ремесла, чтобы даже самый маленький ребенок смог самостоятельно пройти весь процесс формирования изделия.

Уважаемые жители и гости Ясно Янино!

Приглашаем научиться древнему мастерству под завораживающую музыку и самим сковать себе сувенир.

Приходите! Участвуйте! Бесплатно!

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

Разместить "Новость компании" онлайн