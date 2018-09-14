Строительство
Окунись в атмосферу средневековья
ГК "КВС"
15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника – начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
В программе для жителей и гостей жилого комплекса:
- Мастер-классы "Скуй сам!" по ковке в средневековой стилистике;
- Выставка кованого оружия (сувенирного);
- Съемки с колоритными кузнецами в тематической фотозоне;
- Лавка с брутальными кулонами, топорами, ножами, подсвечниками.
На мастер-классах для наших гостей настоящие кузнецы стараются максимально раскрыть весь потенциал древнейшего ремесла, чтобы даже самый маленький ребенок смог самостоятельно пройти весь процесс формирования изделия.
Уважаемые жители и гости Ясно Янино!
Приглашаем научиться древнему мастерству под завораживающую музыку и самим сковать себе сувенир.
Приходите! Участвуйте! Бесплатно!
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)