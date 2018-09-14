18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +18
$ 68.28р
79.95р
13:33 14.09.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
14.09.2018 12:44
Печать

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

ГК "КВС"

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.

На квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» действуют различные ипотечные предложения. Жилой комплекс аккредитован ведущими банками страны. Ряд партнёрских программ предусматривает использование средств материнского капитала. Кроме того, действуют особые условия для зарплатных клиентов банков.

В ЖК «Кирилл и Дарья» можно выбрать полностью меблированную квартиру. Цена мебели и техники входит в стоимость квартиры, а значит, эти расходы можно включить в ипотечный платеж, сэкономив при этом на дополнительных затратах.

Квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. В жилом комплексе представлен широкий выбор типов квартир и планировочных решений — от студий до четырехкомнатных. Все квартиры готовы к проживанию с момента получения ключей.

Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру, а также забронируют ее бесплатно на срок одобрения в банке, сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки. Вы сможете подать заявку в этот же день.

Спешите на «Ипотечную субботу» в офис продаж ЖК «Кирилл и Дарья».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)         

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.