Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

ГК "КВС"

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.

На квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» действуют различные ипотечные предложения. Жилой комплекс аккредитован ведущими банками страны. Ряд партнёрских программ предусматривает использование средств материнского капитала. Кроме того, действуют особые условия для зарплатных клиентов банков.

В ЖК «Кирилл и Дарья» можно выбрать полностью меблированную квартиру. Цена мебели и техники входит в стоимость квартиры, а значит, эти расходы можно включить в ипотечный платеж, сэкономив при этом на дополнительных затратах.

Квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. В жилом комплексе представлен широкий выбор типов квартир и планировочных решений — от студий до четырехкомнатных. Все квартиры готовы к проживанию с момента получения ключей.

Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру, а также забронируют ее бесплатно на срок одобрения в банке, сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки. Вы сможете подать заявку в этот же день.

Спешите на «Ипотечную субботу» в офис продаж ЖК «Кирилл и Дарья».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)

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