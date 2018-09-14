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Общество
14.09.2018 12:54
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Россияне поддерживают ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом

Большинство граждан России считают, что людям, не достигшим возраста 21 год, нельзя продавать спиртные напитки. А властям стоит вести активную пропаганду здорового образа жизни и запретить рекламу алкоголя. Об этом 14 сентября сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представляя итоги своего нового исследования.

С проблемой алкоголизма столкнулись около 37% россиян. «Большинство граждан не остается безразличным в вопросе отношения к алкоголикам, а законодательство, направленное на снижение употребления алкоголя, считается скорее излишне мягкими, чем жесткими», – говорится в публикации социологов.

Некоторые ограничительные меры пользуются поддержкой населения, и, более того, респонденты выступают за их ужесточение. В частности, почти 60% выступают за запрет продажи алкоголя для людей, не достигших 21 года. Более половины россиян уверены, что государству необходимо пропагандировать здоровый образ жизни. Около 50% опрошенных уверены, что стоит запретить рекламу спиртосодержащих напитков. 

При этом почти за 10 лет снизилось число тех, кто считает, что необходимо ввести уголовную ответственность за распитие алкоголя в общественных местах. Эту меру в 2018-м поддерживают всего 33% россиян (против 39% в 2008 году). 

Наименьшей поддержкой пользуются такие способы борьбы с алкоголизацией, как повышение цен (21%) и введение сухого закона (12%).

Справка:

Напомним, что сейчас спиртное в России разрешено продавать с 18 лет. Кроме того, действует запрет на реализацию алкоголя в магазинах в ночное время, например, в Петербурге - с 22.00 до 11.00 часов. Существует и административное наказание за распитие спорного в общественных местах. Помимо этого, власти могут ввозить особые ограничения на реализацию спиртосодержащих напитков, например, во время массовых мероприятий.

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