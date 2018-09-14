Фото и видео в Facebook начали проверять на достоверность

Достоверность информации на фото и видео начала проверять социальная сеть Facebook. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.

По её словам, для отслеживания фейков работает модель машинного обучения, которая использует различные сигналы взаимодействия, в том числе комментарии пользователей. Подозрительные фотографии и видео будут отправляться фактологами. Соцсеть также использует оптическое распознавание символов для извлечения текста из фотографий.

«Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», — прокомментировала Вудфорд.

В апреле Facebook удалила несколько сотен учетных записей, страниц и публикаций российского Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Представители компании заявили, что обнаружили тысячи постов рекламного характера, якобы запущенных российскими пользователями, которые «повлияли» на исход выборов президента США в 2016 году.