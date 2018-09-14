Петербуржцев приглашают принять участие в подготовке фотовыставки «Особые дети — МОГУТ!»

В Северной столице полным ходом идет подготовка к выставке «Особые дети — МОГУТ!». Родители, которые желают поделиться достижениями своих особых детей, могут присылать фотографии с описанием. Все снимки будут оформлены в фотовыставку, которая состоится с 19 ноября по 24 ноября.

Это пятый по счету конкурс, который проводят Благотворительная региональная общественная организация родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья "Особый Петербург" и портал питерских родителей Littleone.

«У особых детей все по-особенному. И то, что остальным, порой, дается легко, ими достигается с большим трудом и усилием – научиться читать или писать, даже самостоятельно ходить, сидеть, произносить звуки и просто улыбаться. Для участия в конкурсе ничего сложного не требуется – всего лишь прислать нам фотографию с кратким описанием. На ней должно быть запечатлено настоящее достижение вашего ребенка», – говорят организаторы.

Заявки на участие в фотовыставке принимаются до 20 сентября на сайте Littleone.

«Все достижения особых детей могут и должны становиться достоянием общественности», – подчеркивают организаторы.