Патриарх Кирилл: Экзархи Константиноля уже прибыли на Украину
Экзархи Вселенского патриархата уже прилетели в Киев и приступили к работе, то есть подготовке к автокефалии. Об этом сообщил 14 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая в Москве внеочередное заседание Священного Синода.
«Наш Синод уже сделал заявление… в связи с принятием решения Константинопольским Синодом о направлении представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — отметил предстоятель РПЦ, которого цитирует РИА «Новости».
Ранее председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда намекнул на то, что на заседании будут приняты громкие решения. «Ждите новостей», – написал он накануне в своем telegram-канале.
Заявление Священного Синода РПЦ было опубликовано 8 сентября на официальном сайте московского патриархата. В нем говорится: решение об отправке экзархов принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По мнению Синода РПЦ, это является «грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».
В России считают, что Константинопольский патриарх превысил свои полномочия принятием такого решения.
Справка:
Ранее стало известно о том, что «в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины», Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев – архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов – особая административно-территориальная единица, которая находится в другой стране и специально создается для окормления верующих данного обряда.