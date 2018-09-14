Патриарх Кирилл: Экзархи Константиноля уже прибыли на Украину

Экзархи Вселенского патриархата уже прилетели в Киев и приступили к работе, то есть подготовке к автокефалии. Об этом сообщил 14 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая в Москве внеочередное заседание Священного Синода.

«Наш Синод уже сделал заявление… в связи с принятием решения Константинопольским Синодом о направлении представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — отметил предстоятель РПЦ, которого цитирует РИА «Новости».

Ранее председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда намекнул на то, что на заседании будут приняты громкие решения. «Ждите новостей», – написал он накануне в своем telegram-канале.

Заявление Священного Синода РПЦ было опубликовано 8 сентября на официальном сайте московского патриархата. В нем говорится: решение об отправке экзархов принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По мнению Синода РПЦ, это является «грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».

В России считают, что Константинопольский патриарх превысил свои полномочия принятием такого решения.