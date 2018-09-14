Депутаты хотят создать в Петербурге службу медиации для трудных подростков

В Петербурге хотят создать службу медиации для детей-правонарушителей. Соответствующий законопроект 14 сентября на заседании комитета по законодательству городского парламента поддержали депутаты, передает корреспондент "Фонтанки".

Согласно тексту документа, службу медиации планируют включить в структуру городской комиссии по делам несовершеннолетних или организовать при образовательных учреждениях. Сотрудники центра медиации должны вмешиваться во взаимоотношения школьников, если между ними произошёл конфликт или драка. Кроме того, специалисты центра медиации должны будут договориться о возмещении вреда – морального и материального – и проведут воспитательные беседы.

По словам автора проекта закона Дениса Четырбока, инициатива направлена на то, чтобы минимизировать последствия подростковых преступлений и избежать суровых наказаний, которые могут существенно осложнить несовершеннолетним дальнейшую жизнь.

По данным депутатов, за прошлый год в Петербурге несовершеннолетние совершили 572 преступления. «Когда малолетний обидчик совершает какое-то преступление, на него тут же всей силой наваливается судебная система и навешивается определенный «ярлык». И только если вовремя позаботиться о таком подростке, он может вернуться на правильный путь», – уверен единоросс.