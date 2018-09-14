После нашествия непогоды сады и парки Петербурга открыли для прогулок

Штормовое предупреждение отменено в Северной столице. После разгула стихии городские сады и парки вновь готовы принять посетителей. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Смольного 14 сентября.

Больше всего от непогоды пострадали Петродворцовый, Курортный и Приморский районы. Шквалистый ветер завалил 151 дерево.

«Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы городские садово-парковые предприятия не вели регулярный мониторинг состояния деревьев в садах и парках и не удаляли вовремя деревья-угрозы, если бы не проводили обрезку старых ослабевших тополей», — считают в комитете.

В этом году садовники удалили из парков около двух тысяч опасных деревьев, на смену им появятся 12 тысяч молодых саженцев – половина из них была высажена весной, вторая половина займет свое место в октябре.

Всего в работах по ликвидации последствия шторма задействовали около 300 садовников и 50 единиц техники. К выходным ветер стихнет, но синоптики обещают ливни и грозы.

Больше суток в городе бушевал ветер, который ломал деревья, вывел Неву из берегов и принес в Петербург град.