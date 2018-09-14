Бельгийского художника, против которого боролся Милонов, обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько десятков сотрудников и стажеров театральной компании Troubleyn в Антверпене опубликовали открытое письмо, где сообщили, что в течение 20 лет подвергались сексуальным домогательствам, сексизму и проявлениям женоненавистничества со стороны бельгийского режиссера, хореографа и художника Яна Фабра.

Об этом 14 сентября сообщает издание La Monde.

По словам подписантов, в компании действовало негласное правило «Нет секса, нет соло». Другими словами, получить сольную партию можно было только через постель. Те, кто отказывались, подвергались манипуляциям и агрессии. В документ говорится, что в последние несколько лет как минимум шесть специалистов ушли из Troubleyn из-за поведения Фабра.

Кроме того, художник приглашал своих сотрудников и практикантов к себе домой для участия в фотопроекте, после чего якобы домогался желающих предстать перед камерой. Помимо этого, Фабр любил придумывать обидные прозвища, насмехаясь над физическими недостатками, расой и полом людей.

Письмо стало основанием для проверки, которую намерены провести министр культуры Бельгии Свен Гац и прокуратура Антверпена.

Сам художник отверг все обвинения.

В 2016 году в Эрмитаже была открыта выставка Фабра. В одном из залов комплекса в Главном штабе была размещена инсталляция с использованием чучел собак и кошек. Выставка понравилась не всем. Так, Инстаграм заполнился хештегом #позорЭрмитажу, который был использован более пяти с половиной тысяч раз. Против выступили также медийные личности, например певица Елена Ваенга. Кроме того, депутат Виталий Милонов назвал выставку «плевком в душу российскому народу».