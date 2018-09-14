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Происшествия
14.09.2018 15:07
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В Петербурге ищут последователя Синей Бороды. Кости у девушек по вызову переломаны, уже дошло до убийства

Несколько дней уголовный розыск разыскивает молодого петербуржца за немотивированное избиение проституток. Труп одной из них нашли в квартире подозреваемого. По версии следствия, ему помогает прятаться состоятельный бизнесмен. «Фонтанка» выяснила, что, изучая фигуранта, полицейские наткнулись еще на нескольких изуродованных. Ранее все они отказались от заявлений, и теперь понятно, кто решает вопросы.    

По информации «Фонтанки», днем 4 сентября в квартире на Разночинной улице полицейские обнаружили тело 21-летней девушки из Твери. Труп лежал в ванной. Эксперт зафиксировал следы истязаний. По данным «Фонтанки», оперативники сыска достаточно быстро установили подозреваемого. В отношении него Следственным комитетом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по нанесению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Так что уже несколько дней разыскивается 33-летний петербуржец Андрей Деменков, он же владелец квартиры, где было совершено убийство. 

Не смешно, но девиз в его instagram: "Не верь женщинам". 

Как стало известно нашему изданию, в процессе работы следствие выяснило не только то, что недавно его по протекции устроили в структуры «Газпрома» с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц, а вскоре выгнали со скандалом. Оперативники установили еще минимум четырех жертв. Все они – девушки по вызову из петербургских борделей, и все получили тяжелые травмы после посещения его квартиры. По данным «Фонтанки», в обнаруженных телефонограммах указано, что у них были сломаны ребра и даже кости ног. Однако впоследствии они отказывались от ранее данных объяснений, что порождало постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Заметим, что все потерпевшие иногородние.  

Также в биографии Деменкова есть приговор по нанесению увечий, за что он получил условный срок. Кстати, изначально по тому делу Деменкова обвиняли еще и в изнасиловании, но после тяжкая квалификация отпала.  

Что касается связей подозреваемого, то основной опорой Деменкова, судя по всему, является его отец. Несмотря на то, что он давно не живет с первой супругой, бизнесмен заботится о сыне. Похоже, именно он помогает ему выкручиваться из ситуаций. Все же на визитке отца односложно указано – «Юридическое сопровождение. Решаю сложные вопросы», а на «Гелендвагене» предприниматель передвигается с водителем. Жизнь его также изобилует поворотами: работал в ГУВД Петербурга, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями, находился под следствием за мошенничество, занимался строительным и бизнесом на элитном алкоголе. Наконец, баллотировался в 2014 году в муниципальные депутаты Токсовского городского поселения.    

Управление уголовного розыска Петербурга просит позвонить по понятному телефону «112» тех, кто знает, где скрывается Андрей Деменков. 

– Юридически мы ищем преступника, а фактически того, кого, честно говоря, и обозвать публично нельзя. «Синяя Борода» какая-то… – прокомментировали журналисту «Фонтанки» в региональном ГУ МВД.   

Уместно подчеркнуть сетевое кредо Деменкова-младшего. В его статусе во «ВКонтакте» цитата основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона: «Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть».  

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