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Бизнес
14.09.2018 12:12
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ФНС рассказала о налоговой системе для самозанятых

ФНС раскрыла подробности налоговой системы для самозанятых. Об этом 14 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на интервью главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, которое он дал ТАСС в ходе Восточного экономического форума — 2018.

По его словам, статус самозанятого сможет получить гражданин Российской Федерации, который не имеет работодателя, который осуществляет продажу услуг либо товаров, которые он сам произвел. При этом оборот такого лица не должна превышать 200 тысяч рублей в месяц.

Налог для самозанятых составит 4%, причем в эту сумму уже будут входить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). «Сегодня самозанятый не отличается от обычного гражданина Российской Федерации, от физического лица, который получил доход, обязан его декларировать и платить 13%», – подчеркнул Михаил Мишустин. Для сравнения: индивидуальный предприниматель, который использует упрощенную систему налогообложения, платит ставку 6% от оборота и вносит ежегодно более 30 тысяч рублей страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования.

Отчисления в Пенсионный фонд для самозанятого будут добровольными. Изначально ему положена минимальная социальная пенсия. Если он претендует на базовую пенсию, ему придется платить соответствующие страховые платежи. Также есть возможность ипользовать индивидуальный пенсионный капитал.

Платить налог можно будет через специальное мобильное приложение. За сокрытие налогов самозанятым может грозить штраф на сумму выручки. Однако Михаил Мишустин пообещал, что ФНС не будет проводить специальных проверок для самозанятых минимум год после внедрения системы.

Государство также рассчитывает на помощь площадок-агрегаторов, через которые самозанятые ищут клиентов (You Do, «Яндекс.Такси», «Профи.ру» и другие). Они могут стать налоговыми агентами или просто наладить с ФНС обмен данными. «В частности, если человек хочет стать в будущем участником системы «Яндекс.Такси», он должен будет зарегистрироваться у нас в качестве самозанятого», – пояснил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что законопроект об упрощенном налоговом режиме для самозанятых будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. В случае его принятия пилотный проект будет запущен в четырех регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 года. С помощью механизма государство рассчитывает вывести из тени людей, работающих на самих себя. По оценке ФНС, из 82 млн работоспособных граждан Российской Федерации официально работают и платят соцвзносы примерно 52 млн.

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