Охранники «Зимней вишни» через суд требуют выплатить им зарплату за март, когда произошел унесший 60 жизней пожар

Охранники горевшей «Зимней вишни» через суд требуют зарплату за март 2018 года — тот самый месяц, когда произошла трагедия, унесшая 60 жизней.

Как сообщает 14 сентября Znak.com, в Арбитражный суд Кемеровской области обратились работники ЧОП «Центр защиты». Сумма долга перед ними - 218,5 тысячи рублей. Издание утверждает, что охранникам не заплатили за март 2018-го, в котором те успели отработать до момента трагедии, 25 марта. В самом ЧОП не стали комментировать информацию об иске, сославшись на отсутствие руководителя на рабочем месте.

При этом, судя по картотеке арбитража, 10 сентября заявление принято к производству с рассмотрением в упрощенном порядке.

Напомним, сегодня стало известно, что к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей. Четыре года назад она проверяла «Зимнюю вишню», но, как считает следствие, по указке своего руководителя предпочла не замечать нарушений. Сегодня чиновнице должны выбрать меру пресечения.