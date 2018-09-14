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Общество
14.09.2018 12:04
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Охранники «Зимней вишни» через суд требуют выплатить им зарплату за март, когда произошел унесший 60 жизней пожар

Охранники горевшей «Зимней вишни» через суд требуют зарплату за март 2018 года — тот самый месяц, когда произошла трагедия, унесшая 60 жизней. 

Как сообщает 14 сентября Znak.com, в Арбитражный суд Кемеровской области обратились работники ЧОП «Центр защиты». Сумма долга перед ними -  218,5 тысячи рублей. Издание утверждает, что охранникам не заплатили за март 2018-го, в котором те успели отработать до момента трагедии, 25 марта. В самом ЧОП не стали комментировать информацию об иске, сославшись на отсутствие руководителя на рабочем месте. 

При этом, судя по картотеке арбитража, 10 сентября заявление принято к производству с рассмотрением в упрощенном порядке.

Напомним, сегодня стало известно, что к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей. Четыре года назад она проверяла «Зимнюю вишню», но, как считает следствие, по указке своего руководителя предпочла не замечать нарушений. Сегодня чиновнице должны выбрать меру пресечения. 

Справка:

Ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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