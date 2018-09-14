Всё гениальное просто. Toyota придумала, как защититься от российских угонщиков – микроточками

Toyota разработала комплекс защитных мер от автомобильных угонов, который предназначен для проверки подержанных автомобилей, пишет Autonews со ссылкой на компанию.

По данным страховщиков компаний и ГИБДД, автомобили Toyota и Lexus на данный момент считаются в России одними из самых угоняемых. Теперь же на машины эти марок будут наносить специальные противоугонные идентификаторы, которые делают бессмысленной подделку VIN-номеров для последующей перепродажи.

Идентификатор с PIN-кодом представляет собой до 10 тысяч микроточек диаметром 1 мм, которые наносятся на педали, дверные петли, направляющие сидений, патрубки и кожухи в моторном отсеке. Их невозможно разглядеть невооруженным глазом. Для чтения информации нужно снять их с кузова и многократно увеличить. Даже если преступники заменят отдельные детали, полицейские всё равно смогут правильно идентифицировать машину.

Первыми автомобилями на российском рынке с такой защитой станут Lexus ES и новый компактный кроссовер Lexus UX. С 2019 года, как ожидается, индентификаторы получат все модели Toyota.

Кроме того, шильды с VIN-номерами в «Тойотах» и «Лексусах» теперь устанавливают на большее количество деталей. Они выполнены при помощи лазерной резки, а при попытке переклейки саморазрушаются.