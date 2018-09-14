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Город
14.09.2018 11:50
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В Петербурге в отношении матери недокормленного малыша возбудили уголовное дело. Женщина сама практически не ела целый год

В Петербурге строгая диета для годовалого ребёнка обернулась уголовным делом против матери. Женщина сама практически ничего не ела, а меню семьи долгое время состояло только из одного блюда — похлёбки на рыбьей кости с овсяными хлопьями.

Как рассказали в пресс-службе городского ГСУ СК 14 сентября, уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы возбуждено по статье 125 УК РФ  (оставление в опасности). 

Годовалого мальчика в состоянии средней тяжести госпитализировали из квартиры в Красногвардейском районе 8 сентября. Как полагают следователи, мать ограничивала ребёнка в питании, кормила его грудным молоком только один раз в сутки.

По информации пресс-службы детского омбудсмена в Петербурге Светланы Агапитовой, семья вызвала подозрения у врачей через месяц после родов. Тогда медики заметили, что новорожденный не прибавляет в весе и дали несколько рекомендаций родителям. Но мать и отец к ним не прислушались.

«О семье сообщили в орган опеки и попечительства, и в один из контрольных визитов специалисты, оценив состояние ребенка, вызвали скорую помощь.

Младенца госпитализировали, привели жизненно важные показатели в норму, а после лечения передали родителям. Те обещали исполнять свои обязанности по уходу за сыном более ответственно. Однако после выписки семья выпала из поля зрения — дверь квартиры никто не открывал, на звонки не отвечал», — объяснили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Позже выяснилось, что родители вместе с младенцем переехали в другой район, где их никто не знал. На прошлой неделе папа мальчика вызвал скорую помощь, испугавшись за состояние сына.

По словам мужчины, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком. Мать больше года практически ничего не ела и сама сильно ослабла.

 

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