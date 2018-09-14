Дриусси: Руководство «Зенита» допустило ошибку, позволив Дзюбе уйти в «Арсенал»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси объяснил, почему руководству петербургской команды не стоило в прошлом году отдавать в аренду в тульский «Арсенал» Артёма Дзюбу.

«Нам очень не хватало Дзюбы во второй половине прошлого сезона. Артём имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной — это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нём после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против «Зенита», когда он забил нам в важном матче с «Арсеналом», — цитирует Дриусси «Спорт-экспресс».

Напомним, после прихода в «Зенит» главного тренер Роберто Манчини летом 2017 года Артем Дзюба стал значительно реже попадать в основной состав. В январе 2017-го Артема отдали в аренду в тульский «Арсенал», где он вновь начал забивать и заслужил вызов в сборную для участия в чемпионате мира. На ЧМ-2018 Дзюба с тремя голами стал вторым бомбардиром национальной команды после Дениса Черышева (4 гола).