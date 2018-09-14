Порошенко попрощался с "ласковым мишкой": "Возвращайся в свой сказочный лес!"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложения закрепить евроатлантические стремления Украины в Конституции – это сигнал обществу о намерениях попрощаться с Россией и также сигнал для западных партнеров о твердости намерений вступить в ЕС и НАТО. Об этом Порошенко заявил во время форума YES (Ялтинской европейской стратегии), который транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы, украинцы, разрушаем те барьеры, которые в свое время возвела "империя", железный занавес между нами и нашими европейскими соседями. Саммит Украина – НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу крупной европейской страны, и инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: "До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес", – заявил Порошенко.

"Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы (альянс. – Ред.) неоднократно уже нам говорили, что двери открыты, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в них зайдем", – подчеркнул он.

Напомним, весной 2019 года на Украине пройдут президентские выборы, Порошенко пока не объявил о своем участии в них, но уже не является лидером среди их потенциальных участников, по данным социологов.