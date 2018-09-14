ООО «Терминал-Ресурс» продолжает озеленять «Образцовые кварталы»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В апреле этого года началось строительство малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4». Спустя несколько месяцев все три дома, входящие в состав ЖК, стоят под кровлей. К концу недели будет окончен монтаж оконных блоков, ведутся работы по утеплению фасадов, идет монтаж теплых полов.

Параллельно с этими и прочими строительно-монтажными работами началось благоустройство придомовой территории ЖК «Образцовый квартал 4»: было высажено 10 сосен. В ближайшее время планируется высадка кустов спиреи и форзиции и дёрна пестролистного. До конца этого года планируется высадить еще 16 елей, по 6 шаровидных ив и берез.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» большое внимание уделяет озеленению всех своих ЖК. Крупномерные деревья закупает в специализированных компаниях. Кустарники и мелкие деревья выращивает в собственном питомнике, расположенном на территории проекта «На Царскосельских холмах».

«Образцовый квартал 4» – малоэтажный ЖК на 235 квартир в Пушкинском районе Петербурга. В состав ЖК входят три четырехэтажных дома с мансардными этажами. При этом все они оснащены малошумными лифтами Schindler. Отопление в домах устроено по системе теплого водяного пола Uponor. Это означает, что в квартирах нет радиаторов, зато присутствуют терморегуляторы, которые позволяют регулировать температуру в каждой комнате. На домах стоят автономные крышные газовые котельные.

Об условиях приобретения и бронирования квартир в ЖК «Образцовый квартал 4» можно узнать в отделе продаж, расположенном в непосредственной близости от жилого комплекса.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Разместить "Новость компании" онлайн