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Бизнес-трибуна
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14.09.2018 11:18
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Вечная классика апартаментов

Тенденции дизайна интерьеров не столь скоротечны, как мода в одежде, косметике или причёсках. И, тем не менее, здесь тоже существуют свои новинки в отделочных материалах, тканях, оттенках, технологиях

Вечная классика апартаментов

предоставлено компанией "ПСК"

Причём не только для квартир, но и для гостиниц, чей дизайн адаптируется под запросы клиентов. Отдельная тема – оформление лобби, которое служит своеобразным камертоном всего комплекса. Подобное пространство существует не только в отелях, но и в апартаментах.

Лобби располагается в центральном холле апарт-комплекса. Здесь гости и жильцы могут подождать своих спутников, отдохнуть или поработать. Однако дизайнеры полагают, что лобби будут уходить от чисто функциональной зоны в сторону социального пространства. Для этого нужно создать аттрактивный дизайн, в котором приятно находиться.

Руководствуясь такой идеей, строительный холдинг «ПСК» разработал стилевое решение для входной группы апарт-комплекса Like. Основная концепция – классический образ. Интерьер выдержан в строгом элегантном стиле, каждая деталь продумана и отвечает общей идее проекта. Никаких кричащих цветов: спокойные тона настраивают на общение или сосредоточенную работу. Впрочем, не обошлось без ярких акцентов. В их роли выступает мебель сочных, тёплых оттенков и элементы фирменного стиля ЖК Like.

В качестве декора использованы подсвеченный логотип комплекса, поручни с подсветкой на центральной лестнице, напольные растения в горшках, стеновая 3D-панель с интегрированным светильниками, разработанная по индивидуальному дизайну. Планируется разместить акцентную инфографику на колоннах.

Рядом со стойкой ресепшн расположится рабочая зона, где можно будет зарядить гаджеты или поработать на персональном компьютере. Холл Like освещён встроенными в реечный потолок светодиодами.

Поскольку комплекс рассчитан как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду, в Like предусмотрена входная группа с зоной ресепшн, а также парадные, попасть в которые можно из внутреннего двора.

Пространства внутри комплекса выдержаны в стилистике входной группы и лобби. Познакомиться с их оформлением, а также с вариантами планировки квартир можно будет в ближайшее время. «ПСК» открывает шоу-рум, записаться на просмотр и получить дополнительную информацию по доходности апартаментов можно по телефону отдела продаж 8 (812) 747-86-74 и на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

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