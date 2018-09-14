Россия избавилась от украинских двигателей на кораблях ВМФ и вертолетах

Правительство РФ отчиталось: вопрос о замещении двигателей производства Украины для кораблей Военно-морского флота и вертолетов Воздушно-космических сил «закрыт окончательно».

«Все болевые точки, которые мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», – цитирует 14 сентября вице-премьера Юрия Борисова агентство РБК.

Украинские устройства были заменены российскими аналогами, выпущенными на предприятии «Сатурн», заводе Климова и Объединенной двигателестроительной корпорацией.

Россия «без особых сложностей» решила вопрос и с поставками украинской электроники, найдя ей замену. Борисов отметил, что Украина потеряла рынки сбыта.

Напомним, что украинские предприятия уже занимаются поиском новых клиентов. Так, в августе стало известно, что «Мотор Сич» продал Китаю двигатели для боевых самолетов, что вызвало недовольство в США.