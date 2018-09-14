Жить в Пушкине или Пушкинском районе? Изучаем детали

Южные пригороды Петербурга с прошлых веков считались идеальным местом для размещения летних резиденций царской семьи. Имидж элитарности сохранился за этими территориями до наших дней. Современных покупателей жилья Пушкина и Пушкинского района привлекают своей неповторимой аурой, которую больше нигде не встретишь

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Обе локации являются частью Петербурга, в обеих возводят мало- и среднеэтажные дома. А вот чтобы выбрать, где именно лучше поселиться – в Пушкине или его окрестностях, нужно изучить нюансы.

Именно в город Пушкин последние годы стремятся переехать уставшие от шумного мегаполиса горожане. Близость города, живописная природа, полноценная инфраструктура и «городская прописка» – все, что надо человеку, который ценит комфорт и заботится о близких.

Популярность Пушкина у покупателей жилья привела к тому, что купить здесь квартиру не так-то просто – выбор не очень большой, а цены высокие. Если говорить о новостройках, то однокомнатную квартиру в Пушкине можно купить за 5-6 млн. рублей, но таких предложений немного. Основная часть строящихся объектов – точечные проекты, цена которых может начинаться от 10 млн. рублей. Оно и понятно: земли под застройку именно в Пушкине осталось немного, что влияет на цену.

Местные жители крайне привязаны к своей территории и уезжать отсюда никуда не хотят. А новых жилых комплексов для покупки жилья возводится мало, в основном высокого класса.

За доступными ценами и разнообразными вариантами лучше отправиться в Пушкинский район – скажем, на Царскосельские холмы. Всего несколько километров от Пушкина, а выбор новостроек больше, расположение не уступает Пушкину.

Недалеко от КВЦ «Экспофорум» сейчас строится масштабный проект «На Царскосельских холмах», который постепенно превращается в симпатичный малоэтажный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Жилье и общественно-деловую застройку ведут здесь одновременно, что можно встретить далеко не во всех комплексных проектах. Уже работает магазин в шаговой доступности, построен бизнес-центр «Перспектива», планируется строительство бизнес-парка Garage, который включает в себя многоуровневый паркинг на 300 мест и пристроенные помещения для магазина, кафе, аптеки и химчистки. В августе заработал детский садик, проектируется школа.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что касается жилья, то застройщик – компания «Терминал-Ресурс» – уже сдал два комплекса. В отличие от локации в Пушкине, в «Образцовом квартале 2» от 6 млн. рублей можно купить не однушку, а двухкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров. В строящемся комплексе бизнес-класса «Образцовый квартал 3» можно приобрести квартиры с каминами и эркерами по цене от 97 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: квартира с камином в элитном доме в Пушкине обойдется примерно от 150 тысяч рублей за «квадрат».

pixabay.com

Если хочется сэкономить еще больше, можно посмотреть на ЖК «Образцовый квартал 4». В продажу он вышел недавно, а в начале строительства стоимость квадратного метра всегда ниже. Еще выбор планировок здесь больше.

Чем еще примечателен Пушкинский район? Наверное, приватностью проживания, которой не найдешь в Пушкине с его разномастным жилым фондом. В «Образцовых кварталах», например, нет квартир-студий, а жилье здесь люди покупают в основном для себя и своих близких. Это само собой создает добрососедскую атмосферу, когда жильцы знают друг друга в лицо.

Более того – с точки зрения транспортной доступности жить на Царскосельских холмах может быть удобнее, чем в самом Пушкине. С расширением Петербургского шоссе и открытием виадука через железную дорогу стали практически идеальным местом в плане обеспечения транспортом. Отсюда удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и КАД. На общественном транспорте за 20 минут можно доехать до метро «Московская». А еще здесь планируется построить новую железнодорожную станцию, которая позволит за полчаса добрать до Балтийского вокзала в центре Петербурга.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya