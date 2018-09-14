В правительстве окончательно определились со строительством ледокола «Лидер». Заказ отдадут на Дальний Восток

В правительстве России окончательно определились со строителем атомных ледоколов типа «Лидер». Как 14 сентября рассказал вице-премьер Юрий Борисов, им станет дальневосточная верфь «Звезда», передает ТАСС.

«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер», — цитирует Борисова РБК со ссылкой на ТАСС. Теперь в соответствии с указанием главы государства, как заметил вице-премьер, будет подготовлено распоряжение правительства.

Всего, по данным чиновника, дальневосточная судоверфь построит три атомных ледокола. «Звезда» будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом», — заметил Борисов, пояснив, что предприятия будут делать для ледоколов отдельные агрегаты и узлы.

В начале сентября о том, что для строительства ледоколов могут быть использованы мощности «Звезды», говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Среди других потенциальных подрядчиков он также называл Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который исторически занимался строительством атомных судов. Ледокол, как подчеркивал министр, появится в серии как минимум из трех-четырех судов.

Опыта работы в строительстве судов у предприятия пока нет. Ввести первую очередь «Звезды» планируется в 2019 году, вторую — в 2024-м. После полного ввода в эксплуатацию «Звезда», как рассчитывают партнеры, станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники.

Строительство атомного ледокола «Лидер» замминистра экономического развития Александр Цыбульский в прошлом году оценивал примерно в 70 млрд руб.