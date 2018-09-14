РФ будет обмениваться налоговой информацией с ОАЭ, Багамами и Гонконгом

Россия добавила в список стран, с которыми будет обмениваться финансовой информацией, еще несколько государств. В 2019 году отечественные налоговые органы получат автоматический доступ к данным о счетах, активах и компаниях российских налоговых резидентов в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Багамы, Гонконг, Вануату, Макао​, Сент-Китс и Невис​, Аруба и Гренада, а также Азербайджан. А всего таких стран в списке будет уже 85.

Об этом 14 сентября сообщает РБК. ФНС не придется каждый раз запрашивать информацию у коллег из других стран, чтобы обосновать свои подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Как отмечают эксперты, попавшие в новый список автообмена страны популярны у россиян для ведения бизнеса. Так, например, на Багамах – большое скопление инвестиционных фондов, в ОАЭ – финансовых компаний. Сент-Китс и Невис популярны у граждан РФ благодаря возможности получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость.

Вместе с тем подключение этих стран к обмену готовилось еще с 2016 года, поэтому у тех, кто склонен не афишировать налоговую информацию, было время подготовиться. Впрочем, найти место, где можно спрятать свои финансовые активы, уже сложно: все новые и новые страны присоединяются к обмену данными.

Напомним, накануне стало известно, что офшор на острове Русский обзавелся первым резидентом. Бенефициар вывел акции с Кипра. Закон о «российских офшорах» на островах Октябрьский и Русский президент Владимир Путин подписал в августе 2018 года.