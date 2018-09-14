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Бизнес
14.09.2018 10:38
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Глава «Натали Турс» собирается вернуться в туристический бизнес

Руководитель закрытого в сентябре старейшего туроператора России «Натали Турс» не намерен менять сферу деятельности и уже нашел инвестора для своего проекта.

Владимир Воробьев нашел инвестора для своего «Центра туризма «Согласие», единственной компании под брендом «Натали Турс», которая не была исключена из Единого федерального реестра туроператоров. Об этом 14 сентября рассказало издание «Коммерсант» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

«Как сообщают наши источники на рынке, новый собственник «Согласия» Ксения Мостовская — подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов»,— раскрыла пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина подробности планируемого возвращения на рынок владельца «Натали Турс».

Для Мостовской, как пишет РБК, компания Воробьева станет первым бизнесом в России. По ее словам, до сегодняшнего дня она занималась ребенком и проживала за границей. 

При этом Тюрина подчеркнула, что Воробьев  будет руководить компанией «Согласия» New Travelers, а не консультировать. Пресс-секретарь предположила, что вложиться в фирму с долгами и негативным имиджем могли только люди, которые хотели помочь бизнесмену. 

«Центр туризма «Согласие» был учрежден год назад. Компания New Travelers, специализирующаяся на индивидуальных турах для обеспеченных туристов, начала свою деятельность с 2018-го.

Справка:

В начале июля оператор «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные туры. Сперва руководство уверяло, что это лишь временные трудности и что испорченные отпуска будут компенсированы. Однако средств у туроператора оказалось недостаточно. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании.

Более 800 жалоб на «Натали Турс», из которых почти 200 приходится на Петербург, были поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.

14 августа в «Натали Турс» заявили о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день передумали. 3 сентября Ростуризм исключил три юрлица, объединенных брендом «Натали Турс» из реестра туроператоров. На следующий день компании объявила о закрытии.

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