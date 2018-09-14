В Кемерово задержали 12-го фигуранта по делу «Зимней вишни». Это чиновница Госстройнадзора

Новое, уже 12-е по счету задержание прошло в Кемерово по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». 14 сентября в столице Кузбасса выберут меру пресечения для Светланы Шенгерей – заместителя начальника инспекции Госстройнадзора в регионе.

Как сообщает «Газета Кемерова», чиновница в 2014 году проверяла «Зимнюю вишню» на соответствие всем необходимым требованиям. По версии следствия, руководство приказало ей не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить нарушения. Что она и выполнила. Ее начальница, глава (теперь уже бывшая) управления Танзиля Комкова, задержана ранее.

«В действиях Шенгерей нашли самостоятельный состав преступления. В том, что она, выявив нарушения, вместе с Комковой их скрыла <…> и не сообщила о них в соответствующие органы», — рассказал изданию адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

Отмечается, что сейчас Светлана Шенгерей находится в камере. Ей выберут меру пресечения сегодня.

Напомним, что начальница Шенгерей, Танзиля Комкова, с марта под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.