В Кемерово задержали 12-го фигуранта по делу «Зимней вишни». Это чиновница Госстройнадзора
Новое, уже 12-е по счету задержание прошло в Кемерово по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». 14 сентября в столице Кузбасса выберут меру пресечения для Светланы Шенгерей – заместителя начальника инспекции Госстройнадзора в регионе.
Как сообщает «Газета Кемерова», чиновница в 2014 году проверяла «Зимнюю вишню» на соответствие всем необходимым требованиям. По версии следствия, руководство приказало ей не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить нарушения. Что она и выполнила. Ее начальница, глава (теперь уже бывшая) управления Танзиля Комкова, задержана ранее.
«В действиях Шенгерей нашли самостоятельный состав преступления. В том, что она, выявив нарушения, вместе с Комковой их скрыла <…> и не сообщила о них в соответствующие органы», — рассказал изданию адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.
Отмечается, что сейчас Светлана Шенгерей находится в камере. Ей выберут меру пресечения сегодня.
Напомним, что начальница Шенгерей, Танзиля Комкова, с марта под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Справка:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
В рамках расследования уголовного дела о пожаре уже арестованы 11 подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности», «халатность» и растрата».
Само здание торгового комплекса в данный момент снесено.