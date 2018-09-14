После приземления в Пулково самолёт «Победы» зацепил пожарную машину

Пожарная машина и самолёт авиакомпании «Победа» не смогли разъехаться на перроне у аэропорта Пулково. Спецтранспорт оказался под законцовкой крыла лайнера. Происшествие не отразилось на пассажирах, находившихся внутри борта.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 14 сентября, инцидент произошёл сегодня в 7.58. Рейс из Москвы приземлился в аэропорту Северной столицы и следовал на стоянку, когда проезжавшая мимо пожарная машина оказалась под законцовкой левого крыла лайнера. В результате происшествия розлива топлива не произошло, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» объяснили, что на замену попавшему в происшествие борту прислали новый.