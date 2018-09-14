В Петербурге пройдут флешмоб и донорская акция, приуроченные ко Всемирному дню доноров костного мозга

Всемирный день доноров костного мозга (World Marrow Donor Day) в этом году выпадает на 15 сентября. Его отмечают более чем в 50 странах мира с 2015 года каждую третью субботу сентября, в России – с 2016 года. Традиционно в этот день пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга (ТКМ), говорят спасибо своим донорам.

Санкт-Петербург также присоединяется к донорской акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров костного мозга. Акция будет проходить с 15 по 30 сентября 2018 года. Ее цель – спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

15 сентября в Петербурге пройдет флешмоб «Бьющееся сердце» в знак солидарности с людьми, нуждающимися в ТКМ, и в поддержку Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, организованный общественным движением «Энергия жизни» и Русфондом. На Кадетской линии Васильевского острова в 15:15 200 человек – участники флешмоба – встанут рядом друг с другом, образовав огромное сердце, которое будет видно с высоты птичьего полета.

Кроме того, петербуржцев приглашают присоединиться донорской акции и сдать кровь на типирование. Это можно будет сделать с 15 по 30 сентября по следующим адресам:

м. «Лиговский Проспект», Транспортный пер., 2а пн-пт 7:30–17:00;

м. «Купчино» ул. Димитрова, 11/Будапештская, 67 пн-пт 7:30–17:00 сб 8:30–17:00;

м. «Автово», просп. Маршала Жукова, 28/1 пн-пт 7:30–17:00 сб 8:30–17:00 вс 9:00–15:00;

м. «Проспект Просвещения», просп. Просвещения, 27 пн-пт 7:30–20:00 сб 8:30–17:00 вс 9:00–14:00.

Организаторы акции отмечают, что каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти ТКМ от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн руб. Государство на это денег не выделяет. Многим такие суммы не по карману – были случаи отказа от трансплантаций.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Русфонд строит Национальный регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе зарегистрировано 84,1 тыс. потенциальных доноров (из них 79,6 тыс. – доноры из 15 российских локальных регистров и 4,5 тыс. – доноры из Казахстана).

Для сравнения: Международный регистр доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры – в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн соответственно).