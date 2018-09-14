СМИ сообщили о российских агентах, шпионивших за лабораторией Spiez. Она упоминалась в деле об отравлении Скрипалей

Агенты пытались вести наблюдение за лабораторий Spiez в Швейцарии, занимающейся ядерным, химическим и биологическим оружием. Предположительно это два человека из России, пишет 14 сентября Meduza со ссылкой на местную газету Tages Anzeiger.

Издание утверждает, что агенты якобы были задержаны в Нидерландах при участии швейцарских спецслужб и высланы на родину. В операции также были задействованы британские спецслужбы.

Швейцарские правоохранительные органы подтвердили информацию о спецоперации, в ходе которой предотвратили угрозу «критической инфраструктуре» страны, но не стали уточнять подробностей.

В лаборатории отказались комментировать данные о российских агентах, сообщив лишь о попытке кибератаки на лабораторию, предпринятой в июне.

Tages Anzeiger обращает внимание на то, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская полиция обвиняет в покушении на Скрипалей, по собственным словам, посещали Швейцарию с деловыми и туристическими целями. При этом издание подчеркивает, что российские агенты, которых подозревают в шпионаже за лабораторией Spiez, не Петров и Боширов.

Лаборатория Spiez фигурировала в деле об отравлении Скрипалей. На данные, якобы полученные экспертами этой лаборатории, ссылался глава МИД России Сергей Лавров, заявляя, что Скрипалей отравили не «Новичком», а веществом BZ, которое изобрели и производили на Западе. Официальные представители лаборатории Spiez заявили, что эта информация не соответствует действительности.