«У нас нет звезд. За исключением Паредеса». Сергей Семак объяснил, почему считает «Зенит» средней командой

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» 14 сентября объяснил, почему после ответного матча с «Мольде» в Лиге Европы назвал сине-бело-голубых «достаточно средней командой».

«Матч в Норвегии был худшим в плане качества в нашем исполнении, это однозначно. Все проблемные точки, которые есть в нашей команде, мы прекрасно знаем, знает их и руководство. Что касается формулировки, то мы по европейским меркам – средняя команда. У нас нет звезд. За исключением Паредеса, которого знают в Европе, это достаточно дорогостоящий футболист. Мы можем быть сильнее и выигрывать тогда, когда у нас есть мотивация, есть желание. Если мы уступаем в этом компоненте, то нашего индивидуального мастерства недостаточно, чтобы противостоять «Мольде» в том состоянии, в котором они против нас вышли. Они были лучше, больше двигались и заслуженно победили. В том матче норвежцы играли против средней европейской команды. У нас есть ресурс: дисциплина, которую мы должны улучшать; нам надо рассчитывать на командную игру, а не на индивидуальные качества отдельных игроков», – рассказал Семак.

Полную версию интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком читайте в ближайшее время на «Фонтанке».