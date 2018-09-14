«Мне позвонили из «Зенита» и сказали, что у меня есть два часа подумать». Сергей Семак рассказал, как вернулся в Петербург

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» 14 сентября рассказал детали своего возвращения в Петербург минувшим летом.

«Как я узнал об интересе ко мне со стороны «Зенита»? Исключительно из прессы изначально. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома». – Ред.) хочет встретиться и поговорить», – рассказал Семак.

По его словам, это была та самая встреча, когда его заметили в офисе «Газпрома» на Английской набережной.

«Я разговаривал с Фурсенко Сергеем Александровичем, с Дюковым Александром Валерьевичем. Буквально за день до подписания контракта мне позвонили и сказали, что у меня есть два часа подумать. Предложение опять же не носило конкретного характера, это было предложение еще раз прилететь и поговорить с Алексеем Борисовичем более предметно. И уже после этого разговора предполагалось поставить или не поставить визу. Мы вечером всей семьей собрались подумать, два часа поговорили, и я решил слетать и послушать, что меня ждет», – заявил Семак.

Полную версию интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком читайте в ближайшее время на «Фонтанке».